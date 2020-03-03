В Сеуле заявили, что КНДР испытала сверхбольшую реактивную систему залпового огня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Северокорейские военные в понедельник провели испытание сверхбольшой пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщает во вторник южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военные источники.

В сообщении говорится, что если эти данные подтвердятся, то речь пойдет о пятых испытаниях такой системы в Северной Корее. "Ренхап" отмечает, что эксперты, изучившие фотографии, на которых видны запущенные ракеты, подтверждают такую версию.

Считается, что Пхеньян ведет работу над такой пусковой установкой с 2017 года. Предполагаемая дальность ракет - до 400 км. Таким образом, в случае вооруженного конфликта они могут поразить существенную часть Южной Кореи.

В понедельник в Сеуле и Токио сообщили о проведении в КНДР очередных ракетных испытаний.

Спустя сутки северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что речь шла об учениях подразделений дальнобойной артиллерии, которыми руководил лично лидер страны Ким Чен Ын. Он выразил удовлетворение уровнем подготовки военных, отмечает ЦТАК. Более подробных данных об учениях северокорейские СМИ не предоставили.

В понедельник южнокорейские военные сообщили о пуске Северной Кореей двух ракет малой дальности в направлении Японского моря из районов вблизи города Вонсан.

Минобороны Японии заявило, что не располагает свидетельствами того, что пущенные Северной Кореей в понедельник неопознанные снаряды достигли японской территории или же ее исключительной экономической зоны.

Данные пуски стали первыми в 2020 году. В прошлом году Пхеньян осуществил 13 испытаний ракет, последний пуск состоялся 28 ноября.

Южнокорейские военные заявили, что по их данным речь шла о пуске двух баллистических ракет малой дальности.