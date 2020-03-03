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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 16:45

"Победа" весной сократит частоту полетов в Италию на 39% из-за падения спроса

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") сократит частоту полетов в Италию до мая 2020 года из-за падения спроса на этом направлении.

"Частота полетов "Победы" в Италию в марте-апреле 2020 года сокращена на 39%", - говорится в сообщении перевозчика.

Корректировка коснется всех итальянских маршрутов перевозчика из Москвы: в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

"В марте по расписанию будут выполнятся рейсы из Москвы в Бергамо только по понедельникам, средам, субботам и воскресеньям; в Тревизо и Римини - по субботам; в Рим - по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям; в Пизу - по воскресеньям. Коррекция расписания на апрель уточняется", - говорится в сообщении компании.

"Мы существенно скорректировали программу полетов в Италию, в расписании сохранены только рейсы с очень высокой загрузкой. Мы очень внимательно следим за ситуацией и ожидаем рекомендаций авиавластей", - заявил генеральный директор "Победы" Андрей Калмыков, которого цитирует пресс-служба.

В связи с эпидемией коронавируса в Италии группа "Аэрофлот" думает над сокращением объемов перевозок в эту страну, заявил ранее во вторник директор департамента управления сетью и доходами компании Иван Батанов. "Что касается конкретно Италии, мы отмечаем снижение загрузки (на итальянских рейсах - ИФ). Эта ситуация подталкивает нас к тому, чтобы подумать над сокращением объемов перевозок", - сказал Батанов в ходе телефонной конференции для инвесторов.

Полетная карта авиакомпании "Аэрофлот" в Италию состоит из рейсов из Москвы в Рим, Болонью, Милан, Неаполь, Венецию, Верону, говорится на сайте перевозчика.

Италия Победа

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