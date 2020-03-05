S7 позволит пассажирам вернуть все купленные до 10 апреля билеты из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Группа S7 из-за коронавируса предоставила пассажирам возможность вернуть авиабилеты на все ее рейсы, купленные с 5 марта по 10 апреля, вне зависимости от тарифа. Об этом говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Ограничений по датам рейсов нет.

Сбор за возврат билета, если до вылета осталось не менее 40 минут, составит 1000 рублей. Для международных рейсов размер сервисного сбора может меняться в зависимости от актуального курса валют.

Исключения сделаны для тарифа "Бизнес Гибкий": такой билет можно вернуть без сбора за сорок минут до вылета. Возврат билетов, приобретенных в групповом бронировании или по блочному соглашению, производится по правилам конкретных соглашений. Билеты, оформленные за мили, возвращаются по стандартным правилам.

"Мы понимаем, что ситуация с распространением вируса не позволяет нашим пассажирам планировать путешествия так, как им хотелось бы. Как раз сейчас многие думают о летнем отдыхе и переживают, что поездку придется отменить. Мы хотим дать пассажирам возможность менять свои планы в случае необходимости", - цитирует пресс-служба гендиректора S7 Group Антона Еремина.