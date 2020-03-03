В Белоруссии подтвердили четвертый случай заражения коронавирусом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии лабораторно подтвержден четвертый случай заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения республики во вторник.

Положительный тест на РНК коронавируса принадлежит гражданину Белоруссии, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов.

"В Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии сейчас полным ходом идет обработка результатов тестов людей, за которыми осуществляется медицинское наблюдение", - заверили в Минздраве.

Таким образом, подтверждено четыре случая инфицирования.

Кроме того, известно, что еще два теста пациентов, относящихся к контакту 1-го уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты.

"Проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ. Об окончательных результатах будет сообщено дополнительно", - отметили в министерстве.

Там также заверили, что все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.

"Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы ещё до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них", - предположили в Минздраве.

Всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория РНПЦ провела более 5 тыс. тестов.