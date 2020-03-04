Число заболевших коронавирусом в Белоруссии выросло до шести

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии подтверждены еще два случая заражения коронавирусом, сообщили в Минздраве страны.

Во вторник вечером сообщалось о четвертом зараженном коронавирусом в Белоруссии. Тогда же пресс-служба ведомства сообщила о подозрении на коронавирус еще у двух пациентов, за которыми велось медицинское наблюдение. Их анализы в итоге дали положительный результат.

Уточняется, что четыре случая заражения коронавирусом зафиксированы Минске, два - в Витебской области.