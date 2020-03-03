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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 22:34

В Эстонии выявлен второй заболевший коронавирусом

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии во вторник зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте здоровья, заболевший прибыл 29 февраля самолетом из Бергамо в Ригу, а далее добирался в Таллин личным транспортом. У заразившегося легкие симптомы заболевания и он находится на домашнем лечении.

Департамент здоровья занимается выявлением лиц, с которыми контактировал заболевший и передает им необходимые рекомендации.

По состоянию на вторник это второй случай заболевания коронавирусом в Эстонии.

Первый зараженный был идентифицирован 27 февраля. Это постоянно проживающий в Эстонии гражданин Ирана, который после поездки на родину возвращался через Турцию и Латвию и был по прибытии на автовокзал в Таллине доставлен в инфекционную больницу. В настоящее время его здоровье идет на поправку, сообщили в департаменте здоровья.

Всего в Эстонии было проведено 100 проб-тестов на COVID-19, из них 98 были негативными.

Эстония

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