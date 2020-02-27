Коронавирус добрался до Эстонии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья", - сказал в четверг министр социальных дел Танель Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана, сейчас он изолирован в больнице. По информации министра, речь идет о гражданине Ирана.

Между тем, по данным портала "Дельфи", зараженный вирусом мужчина приехал на автобусе из Риги. Сейчас власти ищут людей, находившихся с ним в этом автобусе.