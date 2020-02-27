Поиск

Коронавирус добрался до Эстонии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса.

"Сегодня утром поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья", - сказал в четверг министр социальных дел Танель Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана, сейчас он изолирован в больнице. По информации министра, речь идет о гражданине Ирана.

Между тем, по данным портала "Дельфи", зараженный вирусом мужчина приехал на автобусе из Риги. Сейчас власти ищут людей, находившихся с ним в этом автобусе.

Мир спрятался за маской

13
Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Эстония

Новости по теме

Новости

Нефть подешевела до минимумов за 13 месяцев

Новый коронавирус в Китае

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам

Саудовская Аравия временно запретила въезд паломникам
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся COVID-19 вне материкового Китая превысило 3,5 тысячи

Что случилось этой ночью: четверг, 27 февраля

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Помпео напомнил о возвращении Крыма Украине как условии снятия санкций с РФ

Россия призвала США срочно оказать медпомощь летчику Ярошенко

Новый коронавирус в Китае

Почти 30 смертей от коронавируса зафиксировано в Китае за сутки

Почти 30 смертей от коронавируса зафиксировано в Китае за сутки
Новый коронавирус в Китае

Число заразившихся COVID-19 в Южной Корее превысило 1,5 тысячи человек

Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

СМИ сообщили о гибели семи человек при стрельбе на пивоваренном заводе в США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');