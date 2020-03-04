Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 06:14

Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших при обстрелах в Донбассе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - За 3 марта в Донбассе погиб один украинский военный и еще пятеро были ранены в результате обстрелов со стороны сепаратистов, за сутки обстрелов было семь, сообщил штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности группировки "Восток" было шесть обстрелов, в том числе у Широкина было выпущено 25 мин из миномета калибра 82 мм, а также велся огонь из гранатометов. У Зайцева зафиксирован обстрел из подствольного гранатомета, у Лебединского - из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по словам штаба, у Луганского противник обстрелял позиции военных вблизи Луганского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Днем ранее представитель милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что в районе Троицкого погиб украинский военный при установке минных заграждений.

Донбасс ЛНР ООС Украина Широкино Зайцево Луганское

Новости

РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне

РФ обвинила Турцию в нарушении международного права в Идлибской зоне

Что случилось этой ночью: среда, 4 марта

СМИ отдали Байдену победу еще в трех штатах, Сандерсу - в Калифорнии

Выборы в США - 2020

СМИ назвали Байдена победителем праймериз уже в пяти штатах

СМИ назвали Байдена победителем праймериз уже в пяти штатах
Эпидемия коронавируса

В Китае почти 50 тысяч человек излечились от коронавируса

Авиакатастрофа А321 в Египте

“Ъ” сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

До 25 выросло число жертв торнадо в Теннесси

Эпидемия коронавируса

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 92 тысячи

Число зараженных COVID-19 в мире превысило 92 тысячи

Партия Нетаньяху побеждает на третьих за год выборах в Израиле

Анкара заявила о ликвидации почти 300 сирийских солдат в Идлибе

Анкара заявила о ликвидации почти 300 сирийских солдат в Идлибе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');