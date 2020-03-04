Украинские военные сообщили о погибшем и пяти пострадавших при обстрелах в Донбассе

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - За 3 марта в Донбассе погиб один украинский военный и еще пятеро были ранены в результате обстрелов со стороны сепаратистов, за сутки обстрелов было семь, сообщил штаб операции Объединенных сил.

В районе ответственности группировки "Восток" было шесть обстрелов, в том числе у Широкина было выпущено 25 мин из миномета калибра 82 мм, а также велся огонь из гранатометов. У Зайцева зафиксирован обстрел из подствольного гранатомета, у Лебединского - из миномета калибра 82 мм и гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север", по словам штаба, у Луганского противник обстрелял позиции военных вблизи Луганского из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Днем ранее представитель милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий заявил, что в районе Троицкого погиб украинский военный при установке минных заграждений.