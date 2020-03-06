Зеленский дал год на переговоры с Россией о прекращении войны в Донбассе

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что сумеет договориться с Россией о прекращении войны в Донбассе, но не исключил, что может выйти из переговоров, если в них не будет прогресса в течение года после декабрьского саммита в Нормандском формате.

"Время идет. Мы можем потратить один год на все соглашение. Затем оно должно быть реализовано. Больший срок мы не можем позволить", - сказал он в интервью британскому The Guardian, полный текст которого будет опубликован в субботу.

"Я не отдам пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы вести переговоры в Минске пять лет. Я не буду этого делать", - отметил Зеленский.

При этом президент Украины добавил, что есть "два или три плана" на случай возможного выхода из переговоров, но не стал их раскрывать.

В феврале ситуация в Донбассе вновь обострилась, украинские военные сообщили о боях на линии разграничения и потерях.