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Боевики в Идлибе попытались применить химоружие, но отравились сами

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что располагают доказательствами попытки боевиков применить химическое оружие в Идлибе, чтобы сорвать продвижение сирийской армии в городе Серакаб.

"2 марта в темное время суток группа террористов численностью до 15 человек попвталась взорвать фугасные боеприпасы вместе с ёмкостями, наполненными отравляющими химическими веществами", - говорится в заявлении российского центра примирения враждующих сторон в Сирии.

"Из-за отсутствия необходимого опыта и навыков, террористы нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку веществ рядом с собой. В результате инцидента террористы получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить подрыв боеприпасов и реализовать провокацию", - отмечается в заявлении, которое есть у "Интерфакса".

Сирия Идлиб

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