Сирийская армия отбила две атаки протурецких сил на Серакаб

Военные перешли в контрнаступление

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Поддерживаемые Турцией отряды сирийской оппозиции дважды предпринимали безуспешные попытки атаковать в Идлибе город Серакаб, удерживаемый сирийскими военными, сообщил в среду портал "Аль-Масдар" со ссылкой на источник в армии Сирии.

По данным источника, протурецкий "Фронт национального освобождения" понес серьезные потери во время штурма позиций сирийских военных западнее Серакаба. Боевики были вынуждены отступить, затем они предприняли еще одну атаку на западные окраины Серакаба, которая также окончилась неудачей.

Также поступала информация, что боевикам оказывают поддержку военные Турции, но турки не могут действовать в полную силу, поскольку российская военная полиция патрулирует Серакаб.

Между тем, сирийские военные, отбив атаки боевиков, ведут наступление на их позиции к западу от Серакаба. Также, отмечает портал, на юге провинции Идлиб инициатива вновь перешла в руки сирийских военных, которые продолжают наступать.

"Аль-Масдар" приводит мнение, что союзные Анкаре боевики пытаются захватить как можно больше территории перед запланированной на четверг встречей президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Серакаб находится возле пересечения двух важнейших сирийских автотрасс - M4 и M5. M4 соединяет портовой город Латакия с иракской границей, а M5 - Алеппо с городами Дамаск, Хама, Хомс и Иорданией.

В конце февраля боевики заявили, что Серакаб перешел под их контроль. Однако российский военный источник 27 февраля это опроверг. "Предпринятые боевиками атаки на город Серакаб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками", - сказал тогда источник.

Ситуация в Идлибской зоне деэскалации в последнее время серьезно обострилась. Там идут бои между армией Сирии, которую поддерживает Россия, и боевиками, которых поддерживает Турция.

Турция обвинила сирийские войска и их союзников в атаках на мирные объекты и позиции турецких военных в Идлибе и потребовала от Дамаска вывести силы из зоны деэскалации. Российские военные в свою очередь заявляли, что армия Сирии в Идлибской зоне отвечает на атаки боевиков.

В ночь на 28 февраля в результате удара армии Сирии в Идлибской зоне были убиты 33 турецких военнослужащих. В ответ турецкие военные нанесли удары по позициям сирийских правительственных сил.

В последние дни из Идлибской зоны деэскалации приходят сообщения о сбитых сирийских самолетах и турецких беспилотниках.

Между Москвой и Анкарой есть разногласия по Идлибской зоне деэскалации.

2 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 5 марта согласовать прекращения огня в Идлибе.