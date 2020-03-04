В Белоруссии поймали спекулянта с 13 тыс. медицинских масок из России

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Задержан 26-летний минчанин, который незаконно торговал медицинскими масками различного наименования, сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале в среду.

"Оперативниками установлено, что молодой человек приобретал их в России, а на территории нашей страны продавал через соцсети по цене в несколько раз дороже, чем в аптеках", - рассказала Чемоданова.

"Задержание произошло в момент совершения сделки. Всего изъято 12800 медицинских масок на общую сумму около Br10800 (около 321 тыс. российских рублей - ИФ)", - проинформировала она.

По словам представителя МВД Белоруссии, на задержанного завели административное дело "за незаконную предпринимательскую деятельность". Ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался, уточнила Чемоданова.