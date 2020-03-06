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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Камчатка попросила у Минпромторга помиллиона масок

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатки Владимир Илюхин попросил руководство федерального Минпромторга организовать поставку в регион 500 000 медицинских масок для нужд населения, сообщила пресс-служба краевого правительства. Маски уже заказаны.

Эпидемия коронавируса

Губернатор попросил министерство оказать содействие в поставке от оптовиков и заводов-изготовителей медицинских масок аптечным организациям Камчатки, эта просьба прозвучала на заседании федерального штаба по предупреждению завоза коронавируса, разъяснил через пресс-службу вице-премьер региона Владимир Пригорнев. По его словам, Минпромторг обещал помочь.

При этом Пригорнев заверил, что в медицинских организациях Камчатки масок достаточно.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на данный момент случаев заболевания коронавирусом на Камчатке не выявлено.

На фоне эпидемии коронавируса российские чиновники с начала февраля обсуждают проблему контроля за наличием в аптеках медицинских масок. Люди жалуются, что масок не хватает и они дорожают. Аптеки жалуются, что потребители раскупают маски в больших количествах, а поставщики поднимают цены.

Президент Владимир Путин 5 февраля высказал мнение, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.

12 февраля глава Минпромторга Денимс Мантуров заявил, что дефицит масок стране не грозит: российские производители сейчас выпускают 1,2 млн медицинских масок в сутки, что полностью покрывает потребности россиян, а при необходимости объем можно нарастить и до 1,5 млн масок в сутки.

4 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о запрете вывоза из страны масок, средств личной защиты и медицинских расходных материалов и антисептиков до 1 июня.

Мир спрятался за маской

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Москва, РоссияУрумчи, КитайСеул, Южная КореяТокио, ЯпонияЦзяньли, КитайДубай, ОАЭКуала-Лумпур, МалайзияМурманск, РоссияБрисбен, АвстралияПариж, ФранцияБхактапур, НепалГонконгСепанг, Малайзия
Москва, Россия
Камчатка Минпромторг Владимир Илюхин Роспотребнадзор

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