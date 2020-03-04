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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли на ноябрь из-за коронавируса
Кадр из нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Фото: Universal Pictures Russia

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Премьера очередного фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" отложена в связи с распространением коронавируса, сообщает в среду издание Hollywood Reporter.

Ранее выход 25-й части "бондианы" в мировой прокат планировался на апрель. Теперь же фильм выйдет на экраны только осенью: в Великобритании 12 ноября, а в США - 25 ноября.

На этой неделе фанаты фильмов о Джеймсе Бонде обратились к продюсерам с призывом отложить премьеру до того момента, когда заболеваемость коронавирусом должна пойти на спад. Авторы открытого письма, в частности, отметили, что во многих странах введены ограничения на массовые мероприятия, поэтому у фильма могут возникнуть проблемы в прокате.

В феврале сообщалось, что продюсеры 25-го фильма об агенте 007 отменили премьеру ленты в Пекине, а также "промотур" по Китаю.

Главную роль в фильме "Не время умирать" сыграл Дэниел Крэйг. С ним также работали Рэйф Файнс, Леа Сейду и Кристоф Вальц. Роль таинственного антагониста агента 007 сыграл обладатель "Оскара" Рами Малек. Режиссером ленты выступил Кэри Фукунага ("Настоящий детектив").

Джеймс Бонд Не время умирать

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