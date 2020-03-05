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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

В Калифорнии объявлено чрезвычайное положение из-за коронавируса

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в штате на фоне распространения коронавируса COVID-19, сообщается на сайте управления по чрезвычайным ситуациям губернатора штата Калифорния.

Эпидемия коронавируса

Как отмечается, чрезвычайное положение был объявлено, чтобы власти штата смогли привлечь дополнительные финансовые средства на борьбу с инфекцией, придать официальный статус мерам, которые уже предпринимаются во многих госучреждениях, а также подготовиться к более широкому распространению COVID-19.

В Калифорнии на данный момент подтверждено 54 случая заражения коронавирусом. Кроме того, там был зарегистрирован первый США случай смерти от COVID-19 за пределами штата Вашингтон. Всего в Соединенных Штатах коронавирусная инфекция выявлена более чем у 150 человек, 11 пациентов умерли.

По данным The New York Times, вспышка в Калифорнии может быть связана с круизным лайнером Grand Princess, следовавшего в Сан-Франциско с Гавайских островов. Первая в Калифорнии жертва коронавируса - это один из двух пассажиров, у которых уже был подтвержден COVID-19, еще у 21 пассажира появились симптомы коронавирусной инфекции.

По словам Ньюсома, более половины находившихся на борту Grand Princess - жители Калифорнии. Часть пассажиров уже сошла на берег, в настоящее время власти пытаются с ними связаться. Остальные не смогут сойти на берег, пока их не обследуют, заверил губернатор.

29 февраля после первой смерти от коронавируса на территории США в штате Вашингтон также было объявлено чрезвычайное положение.

США Калифорния Гэвин Ньюсом

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