Число зараженных COVID-19 в Нидерландах превысило 80 пациентов

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Количество выявленных заражений остроинфекционным коронавирусом COVID-19 в Нидерландах в четверг достигло 82. Об этом сообщает Нидерландская общественная телерадиокомпания со ссылкой на Национальный институт общественного здравоохранения.

Наибольшее количество заражений - девять - выявлено в коммуне Хаутен (провинция Утрехт).

Таким образом, за последние сутки подтвержденное количество заражений возросло в Нидерландах более чем вдвое - накануне сообщалось о 38 случаях заражения. У большинства инфицированных в Нидерландах болезнь протекает в легкой форме, они проходят лечение на карантине дома.

Накануне власти Нидерландов заявили, что не исключают дальнейшего роста случаев заболевания коронавирусом в стране, но ограничивать массовые мероприятия и закрывать школы пока не собираются.