В Нидерландах зафиксирована первая смерть от коронавируса

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Нидерландах скончался 86-летний мужчина, он стал первой жертвой нового типа коронавируса в стране. Об этом сообщают в пятницу голландские СМИ.

Мужчина ранее поступил в одну из больниц Роттердама, он находился на карантине. Власти выявили всех, с кем он контактировал. Тех, у кого поднялась температура, попросили не выходить из дома. При необходимости у них возьмут анализ на коронавирус COVID-19.

В настоящее время в Нидерландах выявлено 82 случая заражения коронавирусом, 69 заболевших вернулись из-за рубежа или контактировали с теми, кто был в других странах.