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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад не исключает возможности восстановления дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой.

"Вполне естественно было бы иметь мирные отношения с соседним государством. Если ваш вопрос "возможно ли (восстановление дипотношений - ИФ)", конечно, возможно", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

"Но мы не сможем прийти к такому результату, если (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган поддерживает террористов. Нужно отказаться от поддержки терроризма, тогда все вернется на круги своя", - отметил при этом Асад.

"Что касается уровня национальных интересов Сирии и уровня национальных интересов Турции, то разногласий нет, нет противоречий. Поэтому ответ да. Необходимо вернуть отношения в естественное русло", - подчеркнул сирийский лидер.

В настоящее время Турция поддерживает боевиков, ведущих борьбу против Дамаска. Ситуация в провинции Идлиб обострилась: Турция заявляет, что сирийская правительственная армия совершает удары по ее позициям, и ведет ответный огонь. Российские военные подчеркивают, что сирийская армия наносит удары по позициям боевиков.

Сирия Турция ашар Асад Реджеп Тайип Эрдоган

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