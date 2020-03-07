В Турции сообщили о предстоящем визите российских военных в Анкару

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - В начале следующей недели делегация Минобороны России прибудет на переговоры в Анкару, заявил в субботу министр обороны Турции Хулуси Акар.

По сообщению агентства "Анадолу", он также отметил, что согласованное РФ и Турцией соглашение по прекращению огня в Идлибе - важный шаг на пути к мирному урегулированию сирийского конфликта.

Как заявил Хулуси Акар, стороны конфликта в провинции Идлиб соблюдают соглашение о прекращении огня. После вступления его в силу каких-либо нарушений не зафиксировано, сказал он.

По мнению министра, это в немалой степени - заслуга ВС Турции, присутствие которых в Идлибе Акар назвал "фактором сдерживания".

Между тем, в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии накануне заявили, что боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня в районе Идлиба.

Ранее сообщалось, что по итогам переговоров в Москве президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, в частности, было достигнуто соглашение о прекращении огня между участниками боевых действий в Идлибе, которое вступило в силу с 00:01 6 марта.