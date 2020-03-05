Поиск
ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:36

В Пентагоне намерены призвать РФ "изменить плохое поведение" учениями Defender Europe

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU -

Глава Пентагона обозначил цель учений Defender Europe 2020: призвать Россию "изменить ее плохое поведение"

*** В них примут участие более 20 тыс. американских солдат

Вашингтон. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Более 20 тыс. американских солдат прибыли в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020, сообщил в четверг журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"На данный момент дополнительно более 20 тысяч американских военнослужащих размещены в Европе для проведения учений Defender 2020 для поддержки Европы и НАТО", - отметил Марк Эспер.

По его мнению, такие меры приняты, чтобы призвать Россию "изменить ее плохое поведение".

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") пройдут с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".

В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.

Участие в маневрах примут почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран.

В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения "подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой".

США Пентагон

Новости

Украина передала в Минске список из 200 человек для будущего обмена

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Асад не исключил восстановления дипотношений между Сирией и Турцией

Число зараженных COVID-19 в Нидерландах превысило 80 пациентов

Режим прекращения огня введут в Идлибе с 6 марта

Режим прекращения огня введут в Идлибе с 6 марта

Сенатор Уоррен решила покинуть президентскую гонку в США

Иран начал блокировать города из-за распространения коронавируса

Прокуратура Турции потребовала осудить пожизненно причастных к убийству посла Карлова

Эпидемия коронавируса

В Швейцарии зафиксировали первый в стране случай смерти человека от COVID-19

Пригожин заявил, что у "Конкорда" нет требуемых Минюстом США документов

Шесть стран создали Кибернетические силы Евросоюза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');