В Пентагоне намерены призвать РФ "изменить плохое поведение" учениями Defender Europe

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU -

Глава Пентагона обозначил цель учений Defender Europe 2020: призвать Россию "изменить ее плохое поведение"

*** В них примут участие более 20 тыс. американских солдат

Вашингтон. 5 марта. ИНТЕРФАКС - Более 20 тыс. американских солдат прибыли в Европу для участия в учениях Defender Europe 2020, сообщил в четверг журналистам министр обороны США Марк Эспер.

"На данный момент дополнительно более 20 тысяч американских военнослужащих размещены в Европе для проведения учений Defender 2020 для поддержки Европы и НАТО", - отметил Марк Эспер.

По его мнению, такие меры приняты, чтобы призвать Россию "изменить ее плохое поведение".

Маневры под названием Defender Europe 2020 ("Защитник Европы 2020") пройдут с апреля по май 2020 года. В Европейском командовании США отметили, что они направлены на поддержку выполнения задач НАТО "по поддержанию боеготовности альянса и сдерживанию потенциальных врагов".

В учениях примут участие 18 стран. Они будут проходить на территории 10 европейских стран, в том числе Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии и Грузии. Основная их часть будет проходить в Германии и Польше.

Участие в маневрах примут почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран.

В Европейском командовании США отметили, что эти военные учения "подтверждают то, что приверженность США поддержке НАТО и защите Европы остается нерушимой".