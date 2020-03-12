Пентагон запретил военным два месяца ездить в пострадавшие от коронавируса страны

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны США запретит с 13 марта и на ближайшие 60 дней поездки военнослужащих, гражданских служащих ведомства и членов их семей в страны, наиболее пострадавшие от коронавируса. Об этом пишет The Hill со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

В частности в этот период будет нельзя уезжать, проезжать транзитом или приезжать в США из таких стран, как Китай, Иран, Италия и Южная Корея. Членам семей сотрудников Пентагона и гражданским специалистам также запретят ездить в такие страны, как Япония.

Глава Пентагона Марк Эспер назвал защиту сотрудников главным приоритетом ведомства и пообещал наделить командующих на местах всеми полномочиями для принятия дальнейших решений по защите здоровья персонала и обеспечению боеготовности подразделений. Ситуацию с коронавирусом он назвал "зыбкой и быстро меняющейся".

Эти ограничения затронут тысячи военнослужащих и членов их семей, которые сейчас находятся на базах ВС США в Южной Корее, Японии и Италии. The Hill напоминает, что в апреле-мае в Германии и Польше планируются маневры Defender Europe 2020, в которых примут участие почти 40 000 военных из 18 стран, в том числе около 20 000 американцев.

На утро 12 марта в США было подтверждено 1329 случаев заражения коронавирусом, умерли 38 заразившихся.

Президент США Дональд Трамп вечером 11 марта на месяц закрыл въезд в США из 26 стран Европы, кроме Великобритании. В Министерстве национальной безопасности позднее уточнили, что запрет затронет не всех, но многих иностранных граждан, которые в течение 14 дней до въезда побывали в странах Шенгенской зоны.