Армения обвинила Азербайджан в обстрелах

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Азербайджана в течение четверга вели огонь в направлении Тавушской области Армении, заявил пресс-секретарь армянского Министерства обороны Арцрун Ованнисян.

"Сегодня подразделения пограничных войск Азербайджана вновь предприняли провокационные действия в Тавушском направлении. Уже несколько дней в том же направлении азербайджанская сторона ведет огонь из пулеметов крупного калибра", - написал Ованнисян в фейсбуке.

По его словам, подразделения армянских ВС, "как правило, проявляют сдержанность, однако прицельный огонь не останется без ответа".

"Ответственность за эти провокации и последствия остаются на азербайджанской стороне", - отметил Ованнисян.

Ранее Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о гибели азербайджанского пограничника.

"Сегодня в 19:10 в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана был ранен пограничник Орхан Назим оглы Пашазаде. Он был доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти его жизнь", - сообщает пресс-служба ГПС.