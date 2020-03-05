В Баку сообщили о гибели пограничника на границе с Арменией

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о гибели азербайджанского пограничника в результате нарушения режима прекращения огня со стороны Армении.

"Сегодня в 19:10 в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении на пограничном боевом пункте Государственной пограничной службы в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана был ранен пограничник Орхан Назим оглы Пашазаде. Он был доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти его жизнь", - сообщает пресс-служба ГПС.

В феврале-марте в результате на границе с Арменией погибли три азербайджанских пограничника.