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Народный совет ДНР оставил русский единственным государственным языком

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Народный совет самопровозглашенной Донецкой народной республики единогласно закрепил за русским языком статус единственного государственного языка. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса".

Это поправка в Конституцию ДНР, которая лишает украинский статуса государственного. Она вступит в силу, когда ее подпишет глав республики Денис Пушилин и она будет опубликована.

Поправку в нарсовет внес Пушилин. До этого в конституции ДНР статус государственного языка был закреплен за украинским и русским.

Представитель Пушилина в нарсовете Алексей Сухинин заверил, что поправка не нарушает прав граждан "в частности, на использование украинского как языка частного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования" (цитата по агентству ДАН). По его словам, установление русского языка как государственного "будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей" с учетом интенсивности "интеграционных процессов между ДНР и РФ".

ДНР Денис Пушилин Украина

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