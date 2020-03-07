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NBC получил разведданные о том, что талибы не будут выполнять соглашение с США

По данным телеканала, "Талибан" заключил мир с Вашингтоном лишь затем, чтобы американские войска покинули Афганистан

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Американское правительство получило "убедительные сведения" о том, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) не планирует выполнять условия мирного соглашения с США, заключенного в конце февраля, сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников.

"У них нет намерения придерживаться своего соглашения", - заявил один из чиновников, знакомых с данными разведки. Двое других назвали их явным свидетельством намерения талибов.

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По сообщению NBC News, данные американской разведки согласуются с информацией, полученной от источников из числа талибов в Пакистане, которые утверждают, что движение рассматривает мирное соглашение лишь как способ заставить войска США покинуть Афганистан. Затем, по утверждению источников телеканала, "Талибан" намерен атаковать поддерживаемые США правительственные силы в Афганистане.

"Все мы надеемся, что они выполняют свою часть соглашения, однако мы полагаем, что знаем их истинные намерения", - заявил один из источников NBC News.

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме в пятницу, не исключил возможности того, что талибы захватят власть в Афганистане после выхода американских войск из страны.

В течение прошлой недели в Афганистане сохранялся режим "снижения насилия", который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Эта инициатива предшествовала подписанию 29 февраля в Дохе США и талибами мирного соглашения, призванного положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

В понедельник движение "Талибан" объявило, что режим "снижения насилия" в Афганистане подошел к концу, и теперь талибы возобновляют боевые действия против афганского правительства. Уже 4 марта США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения.

США Талибан

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