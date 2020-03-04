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США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения

США нанесли первый авиаудар по талибам после заключения с ними мирного соглашения
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты нанесли первый за 11 дней авиаудар по позициям движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Гильменд, назвав его оборонительным, сообщает в среду Tolo News.

"Соединенные Штаты 4 марта нанесли авиаудар по бойцам "Талибана", которые активно атаковали КПП афганских правительственных сил в районе Нари Сарадж в Гильменде", - говорится в заявлении представителя вооруженных сил США, которое цитирует канал.

"Это был удар в оборонительных целях, чтобы сорвать атаку. Это был наш первый удар по "Талибану" за 11 дней", - отмечается в нем.

29 февраля талибы и США подписали в Катаре мирное соглашение, которое призвано положить начало урегулированию вооруженного конфликта, продолжающегося в Афганистане уже без малого 20 лет.

Накануне стало известно, что США уже обратились в Совет Безопасности ООН для снятия террористического статуса и санкций с "Талибана".

Ранее сообщалось, что на севере Афганистана жертвами нападения боевиков движения "Талибан" стали 16 афганских военнослужащих.

В течение прошлой недели в Афганистане сохранялся режим "снижения насилия", который распространялся на американских военных, талибов и афганские силы безопасности. Эта инициатива предшествовала подписанию в Дохе представителями США и талибов мирного соглашения.

В понедельник движение "Талибан" объявило, что режим "снижения насилия" в Афганистане подошел к концу, и теперь талибы возобновляют боевые действия против афганского правительства.

Во вторник вечером стало известно, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с заместителем лидера "Талибана" по политическим вопросам муллой Абдулой Гани Барадаром. Нападение на афганских военных произошло спустя несколько часов после этого разговора, отмечают западные СМИ.

США Талибан Афганистан

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