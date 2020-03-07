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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 02:48

Штаб Трампа подал к СМИ третий иск о клевете за публикации о связях с Россией

В этот раз ответчиком стал CNN, до этого - The New York Times и The Washington Post

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал иск о клевете к телеканалу CNN, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей кампании.

Штаб Трампа счел, что статья Ларри Нобла, опубликованная в июне прошлого года на сайте CNN в разделе мнений, содержит заведомо ложную информацию о том, что представители кампании не исключают возможности обращения к России за помощью для победы на президентских выборах 2020 года.

Ранее штаб Трампа подал аналогичные иски о клевете к двум американским газетам - The New York Times и The Washington Post.

Президент США неоднократно грозил подать в суд на американские СМИ, которые публикуют нелицеприятные материалы о нем, однако впервые за время своего президентства он исполнил угрозу 26 февраля.

После публикаций в американских СМИ о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США началось расследование, которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. Он заключил, что сговор Трампа с Россией не доказан, однако счел доказанным факт российского вмешательства в выборы.

США Дональд Трамп CNN

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