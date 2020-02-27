Штаб Трампа подал в суд на NYT за статью о российском вмешательстве

Президент США Дональд Трамп Фото: Reuters

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Предвыборный штаб Дональда Трампа подал иск о клевете против газеты The New York Times (NYT) в Верховный суд штата Нью-Йорк из-за прошлогодней публикации о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, сообщается на странице команды Трампа Team Trump в твиттере.

В заявлении отмечается, что штаб Трампа намерен привлечь издание к ответственности за "намеренную публикацию недостоверных заявлений", направленных против кампании президента. Официально сумма иска не названа, но CNBC сообщает о претензиях на "миллионы" долларов.

Today, Team Trump filed a libel lawsuit against the New York Times over a story falsely reporting as fact a conspiracy with Russia.



Statement from @JennaEllisEsq, Senior Legal Adviser to Donald J. Trump for President, Inc. below. pic.twitter.com/qqjgSjtsGt — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) February 26, 2020

"Иск утверждает, что The Times (The New York Times - ИФ) была осведомлена о недостоверности в момент, когда публиковала ее (статью- ИФ), однако преднамеренно сделала это с целью навредить кампании (Трампа - ИФ), введя при этом в заблуждение своих читателей", - указано в заявлении старшего юрисконсульта штаба Трампа адвоката Дженны Эллис.

Речь идет о материале The Real Trump-Russia Quid Pro Quo ("Настоящая "услуга за услугу" Трампа и России") Макса Франкеля (в 1986-1994 гг занимал пост исполнительного редактора NYT ), опубликованном 27 марта 2019 года в разделе "Мнения". В нем утверждалось, что в июне 2016 года некие представители РФ и кампании Трампа на встрече в Trump Tower заключили "всеобъемлющую сделку" - снятие санкций в обмен на поражение на выборах Хиллари Клинтон.

The New York Times подтвердила факт подачи иска, а также напомнила, что Трамп неоднократно угрожал СМИ судом, но исполнил угрозу впервые за время своего президентства.

"Кампания Трампа обратилась в суд, чтобы попытаться наказать автора за мнение, которое считает неприемлемым", - приводит газета заявление представителя NYT Эйлин Мерфи.

"К счастью, закон защищает право американцев высказывать свои суждения и выводы, особенно о событиях государственной важности. Мы с нетерпением ожидаем подтверждения этого права в данном случае", - добавила она.

После публикаций в американских СМИ о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в США началось расследование, которое возглавил спецпрокурор Роберт Мюллер. Он заключил, что сговор Трампа с Россией не доказан, однако счел доказанным факт российского вмешательства в выборы.