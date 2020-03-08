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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 18:58

Коронавирус добрался до Молдавии

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - В Молдавии подтвержден первый случай заражения коронавирусом. Заболевание выявлено у женщины, которая накануне вернулась из Италии, самолетом из Милана. Она заболела 28 февраля и была госпитализирована в Италии.

Однако она решила сама уйти из больницы и вернулась на родину. Как сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на заседании спецкомиссии при ведомстве, 48-летняя женщина была госпитализирована после прилета в Кишинев.

"Она находится в тяжелом состоянии. У нее также диагностирован сахарный диабет и гипертония", - сказала министр.

По официальным данным, в Италии работает более 200 тысяч граждан Молдавии, многие из них возвращаются домой из-за распространения там коронавируса.

Молдавия

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