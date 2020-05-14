В Молдавии объявят "красный код" в системе здравоохранения после завершения режима ЧП

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В Молдавии после завершения режима чрезвычайного положения, введенного в связи с коронавирусом, будет объявлен "красный код" в области здравоохранения, заявил президент республики Игорь Додон.

"Мы не будем продлевать режим чрезвычайного положения. В дальнейшем управлять ситуацией будет не Комиссия по чрезвычайным ситуациям, а Комиссия по общественному здравоохранению. Скорее всего, в пятницу (15 мая - ИФ) Комиссия объявит о введении "красного кода" в области здравоохранения. Это означает, что Комиссия будет решать, какие ограничительные меры действуют в дальнейшем", - сказал Додон в четверг, после обсуждения эпидемиологической ситуации на заседании Высшего совета безопасности.

Он напомнил, что 15 мая истекает период режима чрезвычайного положения, введенного парламентом сроком на два месяца. Додон дал высокую оценку действиям правительства и Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которые управляли ходом развития событий в этот период. "Я считаю, что справились неплохо. Даже по смертности - у нас показатель в 3,5% от количества заболевших. Во многих странах региона этот показатель выше, в Румынии составляет 6,5%", - отметил он.

Ранее премьер-министр Ион Кику сообщил, что Комиссия по общественному здравоохранению сохранит многие ограничения, а "в зависимости от ситуации, некоторые меры могут быть даже ужесточены".

Ситуация с коронавирусом в Молдавии

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая. В Приднестровском регионе режим чрезвычайного положения продлен до 1 июня.

В то же время, количество случаев заражения коронавирусом, которые регистрируются ежедневно, не сокращается, а даже растет. Так, в понедельник, 11 мая, было только 69 новых случаев заражения, во вторник 159 новых случаев, а в среду - 252. Общее количество случаев инфицирования COVID-19 в Молдавии составляет 5 406 человек, 2 176 вылечилось, 190 скончалось, в том числе трое - минувшей ночью.

Согласно данным оперативного штаба непризнанной Приднестровской Молдавской республики, в регионе было зарегистрировано 710 инфицированных, 293 человек выздоровело, 28 скончалось.

Поэтапное снятие ограничений в Молдавии началось с 27 апреля. 4 мая к работе вернулись все работники государственных учреждений, начал функционировать в обычном режиме общественный транспорт. С 10 мая разрешено проведение богослужений на открытом воздухе, во дворах церквей.

С 11 мая начали работать рынки в селах и районных центрах, за исключением рынков в муниципиях (городах с особым статусом) Кишинев и Бельцы. Пока остаются закрытыми торговые центры, салоны красоты, парикмахерские. Накануне, 13 мая, премьер-министр Молдавии сообщил, что власти рассматривают возможность открытия ресторанов, кафе и гостиниц с 1 июня.