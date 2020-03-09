Адвокат Пулатова заявила в суде об отрицании им вины в крушении рейса MH17

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Обвиняемый по делу о катастрофе малайзийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году россиянин Олег Пулатов не считает себя виновным, заявила адвокат россиянина в окружном суде Гааги, где в понедельник начался процесс по делу о гибели рейса MH17.

"Пулатов заявляет, что он не виновен, не принимал никакого участия. Он заявляет, что он не имеет отношения к катастрофе", - сказала защитник.

"У всех, должно быть, появился вопрос, почему он вообще решил защищаться? Ответ на это - чудовищные последствия данной катастрофы", - подчеркнула адвокат Пулатова.

По ее словам, защита не намерена "закрывать глаза на последствия крушения", но в то же время приложит все усилия для того, чтобы защитить права россиянина в суде.

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