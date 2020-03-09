Судья закрыл первый день процесса в Нидерландах по делу о крушении рейса МН17

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Завершился первый день судебного заседания в деле об обвинении четверых граждан России и Украины в крушении рейса МН17 в июле 2014 года в Донбассе.

После короткого выступления представителя родственников погибших Питера Лангстрата (Peter Langstraat) председательствующий судья Хэндрик Стейнхаус (Hendrik Steenhuis) констатировал, что на этом сегодняшняя повестка дня исчерпана. "Завра мы будем задавать вопросы о состоянии уголовного расследования", - объявил судья.

На первом судебном заседании выступили все стороны процесса: обвинение, защита и представители потерпевших.

В частности, на заседании выступила адвокат одного из обвиняемых по делу - россиянина Олега Пулатова. Она заявила, что ее подзащитный не признает причастности к крушению самолета.

В деле фигурируют также двое россиян Игорь Гиркин (Стрелков) и Сергей Дубинский, а также украинец Леонид Харченко. Ни их самих, ни их представителей на заседании в понедельник не было.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа JIT, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Группа считает, что самолет сбили из российского "Бука", переправленного в Донбасс через границу. Россия отвергает все предположения о ее причастности к гибели лайнера и упрекает JIT в необъективности.