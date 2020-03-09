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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Власти Китая сосредоточатся на борьбе с завозом коронавируса из-за рубежа

Ситуация в стране улучшается, отмечает группа по борьбе с эпидемией при Госсовете КНР

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В настоящее время одной из главных задач в борьбе с коронавирусом является предотвращение проникновения инфекции из-за рубежа, заявила руководящая группа по борьбе с эпидемией при Госсовете КНР.

Эпидемия коронавируса

На состоявшемся под председательством премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна заседании было заявлено, что "в настоящее время в обстановке борьбы с эпидемией внутри страны отмечен поворот к лучшему, это особенно касается Уханя, где удалось значительно снизить темпы роста числа инфицированных, что было нелегко".

"Необходимо закрепить эту положительную тенденцию (...) решительно предотвратить возобновление эпидемии", - сказали участники заседания.

Они потребовали от местных руководителей, особенно таких крупных и часто посещаемых иностранцами городов, как Пекин, ужесточить меры по обеспечению безопасного въезда в страну в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции, активизировать международное сотрудничество, чтобы обеспечить "здоровый международный людской обмен".

В качестве одной из мер предлагается "по согласованию с ведомствами просвещения соответствующих стран ограничить студенческий обмен".

Ранее в понедельник ведущий китайский эпидемиолог Чжун Наньшань заявил, что распространение коронавируса в мире будет продолжаться до конца июня. Он подчеркнул, что необходимо усилить санитарный контроль на границах и установить жесткую карантинную политику для приезжих из зарубежных регионов, затронутых эпидемией.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло 109,5 тыс. человек.

Китай КНР Ухань

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