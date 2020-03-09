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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Мартовскую сессию Европарламента сократят в два раза из-за коронавируса

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Официальный представитель Европарламента Жауме Дук сообщил, что запланированная на 9-12 марта пленарная сессия пройдет в сокращенном варианте из-за эпидемии коронавируса.

Эпидемия коронавируса

"На этой неделе пленарная сессия состоится в Брюсселе, а не в Страсбурге. Но эта сессия будет отличаться от прочих. Она будет более короткой, чем обычно, по только что принятому решению конференции председателей (Европарламента и политических фракций - ИФ)", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге.

Он отметил, что решение принято, чтобы "найти баланс между обязанностью Европарламента выполнять функции и продолжать играть свою роль в столь важный момент, а с другой стороны, способствовать тому, чтобы наиболее возможно избежать распространения коронавируса".

Сессия пройдет вечером в понедельник и во вторник, 9-10 марта, уточнил Дук. В понедельник сессию откроют для согласования организационных вопросов, во вторник состоится полный рабочий день, когда пройдут дебаты по ряду неотложных тем, в частности, по кризису, вызванному коронавирусом. Планируются дебаты по миграционному кризису на греческо-турецкой границе и долгосрочному бюджетному плану ЕС на 2021-2027 годы.

ЕС Европарламент

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