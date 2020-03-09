Военные Турции и РФ организовали постоянный канал связи по ситуации в Идлибе

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии и турецкие военные создали постоянный канал связи, сообщил в понедельник руководитель Центра контр-адмирал Олег Журавлев на брифинге.

"Для осуществления оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи", - сказал Журавлев.

"За прошедшие сутки подразделениями российской военной полиции обеспечен провод 13 турецких колонн к местам дислокации наблюдательных постов вооруженных сил Турции, расположенных в Идлибской зоне деэскалации", - заявил контр-адмирал.