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Военные делегации РФ и Турции подписали соглашение по Идлибу

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Делегации Турции и РФ на переговорах в Анкаре подписали соглашение об урегулировании ситуации в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

"Военные делегации Турции и России подписали текст договоренности по Идлибу. Первым шагом на пути ее реализации станет совместное патрулирование трассы M4 15 марта", - цитирует его слова агентство "Анадолу".

Глава Минобороны Турции отметил, что совместное патрулирование этого шоссе сыграет положительную роль в поддержании режима прекращения огня в Идлибе.

Кроме этого, как сообщили в министерстве, "с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения" о том, что жители региона прекращают покидать места жительства в связи с обстановкой на местах и что отмечаются случаи возвращения населения в свои дома.

Ранее на этой неделе военные делегации Турции и РФ приступили в Анкаре к переговорам с целью стабилизировать ситуацию в сирийской провинции Идлиб. В пятницу стало известно, что переговоры завершатся в этот день.

В сирийском Идлибе с 00:01 6 марта начал действовать режим прекращения огня, соглашение о котором между Россией и Турцией было достигнуто в Москве президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как заявил тогда журналистам по итогам переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия и Турция договорились о прекращении всех боевых действий по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации и о создании коридоров безопасности шириной шесть километров к северу и шесть километров к югу от трассы М4.

Турция РФ

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