Командующий силами США в Европе мог заразиться коронавирусом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Командующий сухопутными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи выполняет свои функции удаленно, так как мог заразиться коронавирусом, сообщил министр армии США Райан Маккарти.

В заявлении министра, которое цитирует издание The Hill, отмечается, что военачальник "мог подвергнуться воздействию коронавируса Covid-19 на недавней конференции".

На конференции контактировали с заразившимися коронавирусом людьми и несколько помощников генерала. Теперь они тоже работают удаленно.

"В соответствии с действующими правилами он (Каволи - ИФ) и другие люди, которые могли заразиться, самостоятельно следят за своим самочувствием и работают удаленно, выполняя свои функции", - говорится в заявлении Маккарти.