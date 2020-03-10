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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Командующий силами США в Европе мог заразиться коронавирусом

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Командующий сухопутными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи выполняет свои функции удаленно, так как мог заразиться коронавирусом, сообщил министр армии США Райан Маккарти.

В заявлении министра, которое цитирует издание The Hill, отмечается, что военачальник "мог подвергнуться воздействию коронавируса Covid-19 на недавней конференции".

На конференции контактировали с заразившимися коронавирусом людьми и несколько помощников генерала. Теперь они тоже работают удаленно.

"В соответствии с действующими правилами он (Каволи - ИФ) и другие люди, которые могли заразиться, самостоятельно следят за своим самочувствием и работают удаленно, выполняя свои функции", - говорится в заявлении Маккарти.

США

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