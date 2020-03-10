Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Предварительные биржевые курсы доллара и евро, ограничение движения по Италии, планы Госдепа по СНВ-3

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Мосбиржа" опубликовала ориентировочные границы ценовых коридоров на 10 марта. Предварительно верхние значения для доллара изменятся с 70,445 до 76,3951 рублей, для евро - с 79,625 до 87,3131 рублей.

- Премьер-министр Италии распространил ограничения в передвижении на всю страну из-за коронавируса. Новые меры, получившие название "Я остаюсь дома", вступают в силу со вторника. В стране также решили закрыть горнолыжные станции.

- Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 112,4 тыс. На материковый Китай приходится 80754 подтвержденных случаев заболевания (погибли 17 человек), в Италии зафиксировано 9172 подтвержденных случая заболевания (скончались 463 человека), в Южной Корее - 7478 (54), в Иране - 6566 (237), в Соединенных Штатах - более 700. Коронавирус диагностировали у министра культура Франции и заподозрили у командующего силами США в Европе.

- Госдеп заявил, что СНВ-3 должен охватывать новое "экзотическое" российское вооружение. По словам неназванного высокопоставленного сотрудника, речь идёт, например, о беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон", о крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", о гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал". Также в США считают, что участие Китая в новом договоре по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ) позволит предотвратить гонку вооружений, и рассчитывают на трехстороннее соглашение.