Госдеп заявил, что СНВ-3 должен охватывать новое "экзотическое" российское вооружение

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Договор СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) с Россией должен будет распространяться и на новые российские системы вооружения, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

Это вооружение он охарактеризовал как "экзотические новые системы". По его словам, речь идёт, например, о беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон", о крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", о гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал".

Кроме того, по словам собеседника журналистов, США считают, что будущие договорённости по стратегическим наступательным вооружениям должны распространяться и на Китай.