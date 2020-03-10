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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

Госдеп заявил, что СНВ-3 должен охватывать новое "экзотическое" российское вооружение

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Договор СНВ-3 (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) с Россией должен будет распространяться и на новые российские системы вооружения, сообщают во вторник американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Госдепа.

Это вооружение он охарактеризовал как "экзотические новые системы". По его словам, речь идёт, например, о беспилотных подводных аппаратах с ядерной энергоустановкой "Посейдон", о крылатых ракетах с ядерной энергетической установкой "Буревестник", о гиперзвуковых ракетных комплексах "Кинжал".

Кроме того, по словам собеседника журналистов, США считают, что будущие договорённости по стратегическим наступательным вооружениям должны распространяться и на Китай.

Россия США СНВ-3

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