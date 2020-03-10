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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 14:59

54 человека скончались из-за коронавируса в Южной Корее за сутки

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Число инфицированных коронавирусом в Южной Корее за истекшие сутки увеличилось на 131 человека, общее число заразившихся достигло 7513 при 54 случаях летального исхода вызываемого им заболевания, сообщили во вторник медицинские власти страны.

Основная масса больных приходится на город Тэгу и провинцию Северный Кенсан.

По данным МИД Южной Кореи, к настоящему моменту 110 стран и районов мира запретили въезд или ввели жесткие карантинные меры в отношении прибывающих граждан Южной Кореи.

Южная Корея

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