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Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Двое членов так называемой банды GTA, бежавших из России, приговорены к 25 годам заключения каждый в Таджикистане, сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре России во вторник.

Судебная коллегия по уголовным делам суда Согдийской области Таджикистана признала граждан республики Боира Гуломова и Муроджона Каримова виновными в нескольких тяжких преступлениях, заявили в ведомстве.

Суд признал Гуломова и Каримова виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде), а также виновными в убийствах, разбойных нападениях и других преступлениях на территории РФ.

В Генпрокуратуре напомнили, что в 2014 году некоторые из участников "банды GTA" были задержаны в России и впоследствии приговорены к пожизненному лишению свободы. Гуломову и Каримову удалось скрыться от правоохранительных органов. Они были объявлены в международный розыск.

В конце 2014 года было установлено, что они находятся в Таджикистане. Поскольку законы этой республики не допускают выдачу своих граждан в другие страны для привлечения их там к уголовной ответственности, Генпрокуратура РФ направила коллегам из Таджикистана материалы дела "банды GTA" с запросом об уголовном преследовании Гуломова и Каримова, пояснили в российском надзорном ведомстве.

Там подчеркнули, что вынесенный злоумышленникам приговор стал возможен благодаря эффективному взаимодействию Генпрокуратур двух стран.

Дело "банды GTA"

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали "бандой GTA" по аналогии с видеоигрой, в которой игрок выступает в роли преступника, выполняя такие задания и миссии, как заказные убийства, ограбления и другие.

9 августа 2018 года Мособлсуд признал пятерых подсудимых виновными, отметив, что они "с безразличием относились к человеческим жизням и являются социально опасными гражданами"

В связи с этим Шерджон Кодиров, Анвар Улугмурадов, Умар Хасанов, Хазратхон Додохонов приговорены к пожизненному заключению в колонии особого режима, Зафарджон Гулямов - к 20 годам колонии строгого режима.

Осужденные признаны виновными по шести статьям УК РФ: убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ), разбой (ч. 4 ст. 162 УК РФ), бандитизм (ч. 2 ст. 209 УК РФ), незаконный оборот оружия и боеприпасов (ч. 3 ст. 222 УК РФ), похищение личных документов (ч. 2 ст. 325 УК РФ), а также покушение на убийство (ст.30-105 УК РФ).

Как ранее установило следствие, в банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Банда GTA Генпрокуратура Таджикистан Боир Гуломов Муроджон Каримов

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