Арестованных саудовских принцев заподозрили в планах помешать наследнику сесть на трон

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Арест брата и племянника короля Саудовской Аравии был вызван тем, что они обсуждали возможность не дать наследному принцу Мухаммеду бен Салману - сыну короля - в будущем занять трон королевства. Об этом сообщает во вторник британское издание The Guardian со ссылкой на три источника.

По данным источников, Ахмада бен Абдель Азиза Аль Сауда и Мухаммеда бен Наифа арестовали в пятницу по приказу наследного принца после того, как королевскому суду стали известны детали подобных бесед.

Согласно версии следствия, члены правящей фамилии планировали использовать в своих целях Совет присяги, учрежденный в 2007 году для облегчения процесса передачи власти в королевстве. В 2017 году Мухаммед бен Салман благодаря 31 голосу из 34 Совета был избран наследником престола в то время, как племянник саудовского короля Мухаммед бен Наиф лишился возможности занять трон.

The Guardian отмечает, что брат короля Ахмад бен Абдель Азиз Аль Сауд считается одним из трех членов Совета, который голосовал против кандидатуры Мухаммеда бен Салмана, причем он последовательно критиковал политику принца.

Два из источников The Guardian сообщили, что арестованным инкриминируют планы сделать Ахмада бен Абдель Азиза Аль Сауда председателем Совета присяги - эта должность в данный момент вакантна.

Газета отмечает, что скорее всего, арестованным предъявят обвинения в государственной измене.

Также в пятницу были задержаны еще два принца, включая главу МВД, но после допроса их отпустили в воскресенье. Кроме этого, под стражей остаются еще и другие представители королевского семейства, но их численность неизвестна.

The Guardian также пишет, что аресты, произведенные в пятницу, вызвали смятение в Эр-Рияде и породили слухи, что здоровье короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда пошатнулось, а его наследник принц Мухаммед бен Салман расчищает путь к власти.