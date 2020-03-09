WP узнала, что задержанных саудовских принцев разместили на частных виллах

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Брат и племянник саудовского короля, Ахмад бен Абдель Азиз и Мухаммед бен Наиф, задержанные по обвинению в измене, содержатся на частных виллах и могут видеться с семьей, пишет The Washington Post со ссылкой на источник, связанный с королевской семьей.

Собеседник издания заявил, что принцам позволили позвонить семьям, и в разговоре они сообщили, что находятся на частных королевских виллах. Ахмед также попросил родственников прислать ему его бишт (традиционная мусульманская накидка, используемая в торжественных случаях). Исходя из этого источник предположил, что задержанный скоро может появиться на публике - возможно, по принуждению.

По его словам, задержание провели в пятницу утром, когда те по вызову кронпринца Мухаммеда бен Салмана явились во дворец.

The Washington Post отмечает, что задержания принцев связывают со слухами об ухудшившемся здоровье 84-летнего короля Сальмана бен Абделя Азиза: они якобы готовили переворот.

Ранее бен Абдель Азиз и бен Наиф считались претендентами на престол. Король Сальман сменил наследного принца в 2017 году, назначив вместо своего племянника бен Наифа, задержанного в пятницу, собственного сына Мухаммеда бен Салмана.