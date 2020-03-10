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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ
Фото: Reuters

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Врачи подтвердили полное излечение от ВИЧ второго в истории человека - проживающего в Лондоне 40-летнего Адама Кастильехо, сообщает во вторник BBC News.

Диагноз был поставлен мужчине в 2003 году. Справиться с вирусом ему помогла пересадка стволовых клеток костного мозга в рамках лечения рака, который также был диагностировал Кастильехо. Донор обладал мутацией гена, которая защищала его, а теперь и "лондонского пациента", от ВИЧ. Как отмечают медики, Кастильехо прекратил прием антиретровирусных препаратов больше 30 месяцев назад, а вирус в его анализах так и не появился вновь.

Ранее подобная пересадка костного мозга с той же мутацией помогла вылечиться от ВИЧ первому в мире человеку - так называемому "берлинскому пациенту" Тимоти Брауну. Об этом стало известно в 2011 году, спустя 3,5 года после трансплантации.

Великобритания Лондон ВИЧ Адам Кастильехо

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