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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Что произошло за день: вторник, 10 марта

Новый отсчет президентских сроков после изменения Конституции, обвал российского рынка акций и второй случай излечения ВИЧ

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Госдума поддержала поправку, позволяющую начать новый отсчет президентских сроков после изменения Конституции. Инициативу во вторник озвучила депутат Госдумы Валентина Терешкова. Президент РФ Владимир Путин, приехавший в Госдуму в связи с дискуссией, заявил, что поправку можно внести, если ее одобрит Конституционный суд. Вместе с тем он усомнился в необходимости досрочных парламентских выборов, в итоге предложенная "единороссом" Александром Карелиным поправка была снята с рассмотрения. Пакет поправок в Конституцию был принят депутатами во вторник во втором чтении.

- Рынок акций РФ рухнул из-за обвала цен на нефть. По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2498,94 пункта (-8,1%), индекс РТС - до 1094,18 пункта (-13%). Курс доллара вечером составил 72,05 руб., курс евро - 81,71 руб. ЦБ с 10 марта начал упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке, а также объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса. Между тем Saudi Aramco заявила о планах нарастить добычу нефти в апреле до 12,3 млн б/с. Глава Минэнерго РФ Александр Новак рассказал о возможности России быстро увеличить добычу на 200-300 тыс. б/с, но допустил сотрудничество с ОПЕК+.

- В Москве запретили проводить массовые мероприятия в связи с коронавирусом. Согласно указу мэра Москвы, под запрет попадают мероприятия, в которых принимают участие более пяти тысяч человек. Ограничения действуют до 10 апреля.

- Дональд Трамп не приедет в Россию на 9 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не сообщается, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы.

- Второй человек в мире излечился от ВИЧ. Пациент - 40-летний Адам Кастильехо, которому пересадили стволовые клетки костного мозга при лечении рака. Донором стал человек с мутацией гена, обеспечивающей иммунитет к вирусу. Спустя 30 месяцев после прекращения приема антиретровирусных препаратов ВИЧ у Кастильехо не выявился.

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