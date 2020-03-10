Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Минобороны РФ опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми сирийских "Панцирей"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении в Идлибе восьми сирийских комплексов ПВО "Панцирь" не соответствует действительности, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"В результате массированных атак турецких ударных беспилотных летательных аппаратов получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь". В настоящее время завершается их восстановление", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник вечером.

Ранее во вторник президент Турции заявил, что в Идлибе турецкая армия уничтожила восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК "Панцирь", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК "Панцирь", были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии столицы Сирийской арабской республики - в районе города Дамаск", - сообщили в Минобороны РФ.

Сирия Турция Минобороны РФ Реджеп Тайип Эрдоган

Новости по теме

Новости

Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая
Дело "банды ГТА"

Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Котировки Saudi Aramco рухнули ниже цены IPO вслед за провалом сделки ОПЕК+

Brent скорректировалась до $36,88 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 10 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');