Минобороны РФ опровергло слова Эрдогана об уничтожении восьми сирийских "Панцирей"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении в Идлибе восьми сирийских комплексов ПВО "Панцирь" не соответствует действительности, заявили во вторник в Минобороны РФ.

"В результате массированных атак турецких ударных беспилотных летательных аппаратов получили повреждения два сирийских ЗРПК "Панцирь". В настоящее время завершается их восстановление", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" во вторник вечером.

Ранее во вторник президент Турции заявил, что в Идлибе турецкая армия уничтожила восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь".

"Представленные главе Турецкой Республики оценки боевой эффективности применения ударных БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) в провинции Идлиб, якобы сумевших уничтожить восемь сирийских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь", не соответствуют действительности и являются более чем преувеличением", - заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения сирийских вооруженных сил в районе зоны деэскалации Идлиб прикрывали всего четыре ЗРПК "Панцирь", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

"Основные силы и средства ПВО сирийских вооруженных сил, включая ЗРПК "Панцирь", были и остаются сосредоточены, прежде всего, на прикрытии столицы Сирийской арабской республики - в районе города Дамаск", - сообщили в Минобороны РФ.