Посольство РФ объяснило антироссийскую кампанию в СМИ нехваткой доказательств по "делу МН17"

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Москва сомневается в объективности и прозрачности работы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию крушения "Боинга", сбитого в небе над Донбассом в 2014 году, но надеется, что в ходе суда будет рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы стороны обвинения.

Российские дипломаты также обращают внимание на то, что в нидерландских СМИ раскручивается кампания с обвинительным уклоном в адрес России и ее граждан. "Это, очевидно, было сделано с целью компенсировать имеющиеся пробелы в доказательной базе, вести дело к подтверждению заранее выбранной версии о якобы причастности Российской Федерации к произошедшей трагедии", - говорится на сайте посольства РФ в связи с открывшимся в Окружном суде Гааги судебным процессом по делу о крушении 17 июля 2014 года рейса МН17.

"Российская Федерация стороной данного процесса не является. При этом Россия, оставаясь полностью приверженной букве и духу резолюции 2166 СБ ООН, последовательно выступала и выступает за полное, тщательное и независимое расследование, а также за вынесение справедливого наказания тем, кто действительно виновен в этой трагедии. С этой целью наша страна оказывала и продолжает оказывать международному следствию всё необходимое содействие по каналам правовой помощи", - сообщает посольство РФ в Нидерландах.

Тем отмечается, что для усиления искомого эффекта делаются ссылки на свидетелей, которые засекречены, указания на источники, которые не могут быть раскрыты либо, наоборот, взяты из соцсетей и не могут быть проверены на достоверность. "При этом, однако, замалчивается такой вопрос, как незакрытие Украиной летом 2014 года своего воздушного пространства для полетов судов гражданской авиации в условиях внутреннего вооруженного конфликта", - подчеркивают в дипмиссии.

"По-прежнему игнорируется и переданный Россией значительный массив информации и данных об обстоятельствах произошедшего. Не интересует следователей, почему именно накануне начала судебного процесса на Украине были уволены все сотрудники прокуратуры, которые занимались расследованием авиакатастрофы", - отмечают в посольстве.

"Все это лишний раз дает нам повод сомневаться в объективности, непредвзятости и прозрачности работы Совместной следственной группы, где мы были лишены возможности участия", - говорится в комментарии.

При этом российские дипломаты отмечают, что не собираются предвосхищать решения суда. "Надеемся, что в ходе состязательного процесса будет непредвзято рассматриваться вся доступная информация, а не только аргументы, озвученные стороной обвинения", - заявляют в дипмиссии.

Пассажирский самолет авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом МН17 Амстердам - Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Катастрофу расследовала объединенная следственная группа JIT, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. Группа считает, что самолет сбили из российского "Бука", привезенного в Донбасс через границу. Россия отвергает все предположения о ее причастности к крушению лайнера.

Обвиняемых по делу пока четверо, это граждане России Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.