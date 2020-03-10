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ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Прокурор в Нидерландах попросила провести заседание по делу МН17 на авиабазе

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В судебном процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом в отношении одного из обвиняемых - Олега Пулатова - прокуратура просит провести судебное заседание на авиабазе.

Такую просьбу суду во вторник в судебном заседании по делу МН17 в нидерландском комплексе "Схипхол" озвучила прокурор Дейди Вуи а Цой (Dedy Woei-A-Tsoi), передает из зада суда корреспондент "Интерфакса".

"В деле против Пулатова мы просим, чтобы слушание было перенесено на авиабазу Гильзе Гэйен (Gilze Gijen) для осмотра реконструкции полета MH17 в дату, которая будет определена судом", - выразила она пожелание следствия. Кроме того, прокуратура просит "безопасно" допросить шесть свидетелей, которых она условно назвала свидетели M58, S07, S17, S21, S27 и S32.

Также обвинитель считает необходимым провести экспертизу для выявления возможных признаков манипулирования визуальным материалом в отношении двух версий одного и того же видео установки ЗРК "Бук" в населенном пункте Снежное на Донбассе, которое, как утверждает Россия, было загружено в интернет 16 июля 2014 года - до трагедии.

Вуи а Цой также предложила представителям Пулатова рассмотреть возможность его допроса в качестве свидетеля в суде или следственным судьей в России. Возможно, он сможет "оспорить один или нескольких перехваченных телефонных разговоров", отметила прокурор.

Вместе с тем, защита Пулатова заявила, что не в состоянии в настоящее время принять какое-либо решение по этому вопросу. "Мы понимаем желание прокуратуры продвигаться вперед, и мы указали, что будем готовы с 8 июня (на 8 июня назначена вторая сессия судебного процесса, до этой даты зашита намерена изучить материалы дела - ИФ). До 8 июля - только три месяца, у следствия было более пяти лет. Разрыв по времени - очень большой. Это минимальный период времени, чтобы сформулировать запросы следствию", - пояснила позицию защиты адвокат Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate).

Суд по делу о крушении "Боинга" над Донбассом

Судебный процесс по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года самолета Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, начался в Нидерландах в понедельник, 9 марта.

Рассмотрением дела занимается окружной суд Гааги. Заседание проходит в судебном комплексе "Схипхол", расположенного в нескольких километрах от одноименного международного аэропорта, возле которого в память о жертвах трагедии катастрофы был открыт мемориальный комплекс.

Подозреваемые - трое граждан России и гражданин Украины - на заседании отсутствуют. Прокуратура Нидерландов хочет привлечь их к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса страны. За действия, которые привели к крушению MH17, их могут привлечь по статье 168, за убийство 298 человек, находившихся на борту самолета - по статье 289. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

MH17 Схипхол Нидерланды Донбасс Украина Олег Пулатов Дейди Вуи а Цой Сабина тен Дуссхатэ Malaysia Airlines

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