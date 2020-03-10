Поиск
ХроникаИзменение КонституцииОбновлено в 16:38

Европарламент изменил сроки и место проведения сессий

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Европейский парламент в связи распространением коронавируса изменил сроки и место проведения заседаний на следующие недели.

Во вторник в Брюсселе лидеры политических групп (фракций) Европарламента утвердили пересмотренный календарь парламентских мероприятий, следуя мерам предосторожности в связи с распространением COVID-19, сообщается в коммюнике ассамблеи.

Апрельские заседания пленарной сессии, первоначально запланированные с 30 марта по 2 апреля, пройдут в Брюсселе 1 апреля и 2 апреля - вечером и утром соответственно. Все мероприятия, запланированные на неделю с 16 марта, отложены или отменены.

Текущая пленарная сессия Европарламента, которая должна была состояться 9-12 марта в Страсбурге, перенесена в Брюссель, где находится его постоянная штаб-квартира, и проходит в сокращенном варианте.

Председатель ЕП Давид Сассоли, который провел выходные у себя на родине в Италии, вернувшись в Брюссель, отправился на двухнедельный карантин и выполняет председательских функции из дома.

Европарламент заслушал во вторник вопрос о распространении эпидемии коронавируса в ЕС в отсутствии своего председателя.

Евросоюз коронавирус

Новости по теме

Новости

СБ ООН единогласно поддержал договоренность США и талибов

Первую в США карантинную зону из-за коронавируса создадут поблизости от Нью-Йорка

Саудовская Аравия зафрахтовала несколько дополнительных супертанкеров

Минобороны РФ опровергло данные Анкары об уничтожении восьми сирийских "Панцирей"

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Суд в Гааге отложил слушания по делу о крушении малайзийского "Боинга" до 23 марта

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Второй в истории человек полностью излечился от ВИЧ

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Собор Святого Петра в Ватикане закрыли для туристов

Украинские военные сообщили о своих потерях в результате боя в Донбассе

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая

Песков подтвердил отказ Трампа приехать в Москву на 9 мая
Дело "банды ГТА"

Двух участников "банды GTA" приговорили в Таджикистане к 25 годам тюрьмы каждого

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');