Число жертв коронавируса во Франции выросло до 33 человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Руководитель Главного управления французского здравоохранения Жером Саломон сообщил во вторник, что от коронавируса нового типа в стране скончались уже 33 человека.

Ранее поступали данные о 30 летальных исходах во Франции. Саломон отметил, что их них 23 погибших - люди старше 75 лет.

В общей сложности, по его словам, по состоянию на вечер вторника во Франции зафиксировано 1 784 случая заражения коронавирусом (днем ранее насчитывалось 1 412 случаев). Руководитель Главного управления французского здравоохранения отметил, что 98% заболевших во Франции успешно излечиваются.

По его словам, показатель смертности от коронавируса во Франции остается очень низким.

По состоянию на 10 марта, в мире зафиксировано более 116 тыс. случаев заражения COVID-19. Более 4 тыс. человек скончались.